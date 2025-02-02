Концерт зарубежного исполнителя К-Маrо отменили в Астане
Выступление отменили из-за невозможности прибытия артиста в Астану.
Сегодня, 00:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
204Фото: Instagram / kmaroofficial
В Астане отменили концерт франко-канадского исполнителя К-Маrо, который должен был состояться 1 февраля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Сообщается, что выступление отменили из-за отсутствия возможности прибытия артиста в Астану.
"Все средства за билеты, приобретённые через сайт ticketon.kz, будут автоматически возвращены на ваши банковские карты. Приносим извинения за причинённые неудобства и благодарим за понимание", – отметили в акимате.
Другие подробности не сообщаются.
Самое читаемое
- Певца Алмаса Кишкенбаева доставили в полицию по делу о приставаниях
- 11-летняя школьница зарезала запретившую ей гулять бабушку
- Экс-руководителю управления культуры Астаны Болату Мажагулову вынесли приговор
- Мужчина перерезал себе вены у здания банка в Экибастузе
- Высокопоставленного полицейского подозревают в пытках в Жамбылской области