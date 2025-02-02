В Астане отменили концерт франко-канадского исполнителя К-Маrо, который должен был состояться 1 февраля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что выступление отменили из-за отсутствия возможности прибытия артиста в Астану.

"Все средства за билеты, приобретённые через сайт ticketon.kz, будут автоматически возвращены на ваши банковские карты. Приносим извинения за причинённые неудобства и благодарим за понимание", – отметили в акимате.

Другие подробности не сообщаются.