Концерт в честь Дня Конституции прошел на набережной в Астане

В рамках праздновал Дня Конституции РК на площади у памятника Кенесары хана выступили артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева с концертом "Жасай бер, Қазақ елі", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Атмосферу праздника для жителей и гостей города создали артисты отдела эстрадного вокала филармонии.

Различные музыкальные жанры, народные песни, произведения современной эстрады и кюи прозвучали на сцене у берега реки Есиль.

Патриотические песни и народные произведения исполнили заслуженные деятели РК Арайлым Рахым, Улыкпан Жолдасов, Естай Мукашев.

На концерте также выступили лауреаты международных конкурсов Диана Май, Парасат Отан, Куралай Мейрамбек, Айдын Жумабай, Муратбек Хайролда, Акимхан Маженов.

"Конституция - это закон и основа государства, поэтому в честь такого грандиозного события для астанчан было подготовлено невероятное выступление народных артистов Казахстана", - рассказал солист государственной филармонии Айдын Жумабай.

Концерт собрал сотни астанчан, подарив незабываемые впечатления и хорошее настроение праздника.