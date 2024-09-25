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Концерт подарят астанчанам в честь Международного дня пожилых людей

Сегодня, 20:38
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: pxhere.com

В Международный день пожилых людей в центральном парке Астаны пройдёт праздничный концерт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

На мероприятии, которое начнётся 1 октября в 15:00, выступят оркестр воинской части №5573, ансамбль "Парасат" и дети из дворового клуба "Уркер".

Концертная площадка расположена недалеко от Beeline Arena.

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