Концерт подарят астанчанам в честь Международного дня пожилых людей
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
97Фото: pxhere.com
В Международный день пожилых людей в центральном парке Астаны пройдёт праздничный концерт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
На мероприятии, которое начнётся 1 октября в 15:00, выступят оркестр воинской части №5573, ансамбль "Парасат" и дети из дворового клуба "Уркер".
Концертная площадка расположена недалеко от Beeline Arena.
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