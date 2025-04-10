Музыкальная сенсация года - Дженнифер Лопес даст концерт в Астане! Впервые поп-дива мирового уровня выступит на казахстанской сцене, и поклонники уже начали обратный отсчёт, передаёт BaigeNews.kz.

. Как сообщили организаторы, старт продаж билетов намечен на 11 апреля в 11:00, и интерес к мероприятию обещает быть рекордным.

Ограничение для фанатов: в одни руки можно приобрести не более четырёх билетов. Такое правило введено для того, чтобы избежать скупки билетов перекупщиками и дать шанс попасть на концерт как можно большему числу настоящих поклонников J.Lo.

Как сообщил продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов, стоимость билетов будет варьироваться от 40 до 150 тысяч тенге в зависимости от категории. Всего предусмотрено 15 ценовых категорий, а средняя цена составит около 88 тысяч тенге.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.