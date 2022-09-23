Концерт Димаша в Алматы: как это было

Фото: baigenews.kz

В Алматы состоялся долгожданный концерт Димаша Кудайбергена. Увидеть звезду собрались десятки тысяч зрителей, некоторые из них прилетели из дальнего зарубежья. У Центрального стадиона было не протолкнуться уже за три часа до начала шоу, передает Baigenews.kz.

Среди зрителей были гости из стран Европы, Ближнего Востока, Америки. Благодаря таким мероприятиям Казахстан приобретает статус мировой концертной площадки.

Одна из поклонниц Димаша - Евгения Купершвид прилетела на концерт из Израиля.

"Когда Димаш выиграл Гран-при на Славянском базаре, я стала поклонницей его творчества. Каждый день слушаю песни в его исполнении в своей машине. Я на него молюсь и за ним летаю, люблю его творчество. Димаш - удивительный человек, интеллигентный, голос необыкновенный", - сказала Евгения Купершвид.

Благодаря выступлениям Димаша она побывала в Риге, Астане и Дубае.

Ажиотаж перед концертом наблюдался нешуточный, но регулируемый. Обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность направили более 2,5 тысячи сотрудников служб и подразделений департамента полиции Алматы.

В фан-зоне некоторые зрители жаловались на то, что рядом оказалось много людей без браслетов, которые выдавали купившим билеты на концерт. Выяснилось, что браслетов просто на всех не хватило. 25 с лишним тысяч мест на трибунах Центрального стадиона были заполнены. Не протолкнуться было и на поле. Так что число зрителей можно смело оценивать цифрой в не менее 35 тысяч человек.

Перед началом концерта ведущий попросил публику запомнить пять песен Димаша, во время которых нужно включить светящиеся палочки. В числе этих "особенных" композиций – Give me your love, Screaming.

Как и было обещано, ровно в 20:05 Димаш спустился с небес на сцену в буквальном смысле. Он спел первые две песни в костюме, стилизованном под сакского Золотого человека.

После звезда на казахском и английском языках поблагодарил своих поклонников со всего мира за то, что посетили его первый сольный концерт в Алматы.

Димаш менял наряды, удивля, но неизменно препосходным оставалось его звучание.

Между песнями публика восторженно скандировала: "Димаш!".