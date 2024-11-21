Концерн Bosch сокращает рабочую неделю и снижает зарплаты сотрудникам

Немецкая компания Bosch в целях экономии сократит рабочую неделю и зарплаты сотрудникам предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

С марта 2025 года технологический концерн сокращает рабочие часы для 450 сотрудников на своих немецких предприятиях, включая штаб-квартиру в Герлингене и подразделение в Штутгарте. Теперь эти люди будут работать 35 часов в неделю вместо прежних 38-40, что приведёт к уменьшению заработной платы.

Сокращение рабочего времени также затронуло дочернюю компанию Bosch Engineering, где с октября 2 300 сотрудников работают по 37 часов в неделю вместо 40. С начала 2025 года эта цифра будет уменьшена до 36 часов.

Меры по сокращению рабочего времени – часть стратегии компании по снижению издержек. Кроме того, Bosch объявил о планах сократить более семи тысяч рабочих мест по всему миру, включая предприятия в Германии. Основной удар придётся на автомобильное подразделение, а также на производства электроинструментов и бытовой техники.

Генеральный директор Bosch Штефан Хартунг отметил, что сокращение рабочего времени сотрудников с 40-часовыми контрактами — это более справедливое решение по сравнению с увольнениями.

"Это шаг для сохранения рабочих мест", — заявил он в интервью Stuttgarter Zeitung.