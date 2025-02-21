Концепцию визит-центра "Бозжыра" презентовали в Жанаозене
В верхней части ущелья собираются строить глэмпинги, музей, смотровые площадки.
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В Жанаозене прошли предварительные общественные слушания по вопросу строительства туристических объектов в Бозжыре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
В мероприятии приняли участие ветераны, представители гражданского общества, члены общественного совета, депутаты маслихата, защитники природы и эксперты.
Отечественные инвесторы намерены построить визит-центр в Бозжыре, который сможет принимать 30-40 тысяч туристов в год. Проект разработан компанией, имеющий опыт возведения объектов на Чарыне, в Кольсае и Аюсае.
По словам авторов проекта, центр будет построен с учётом всех экологических требований и принципов устойчивого туризма. Завершить работы планируют в конце 2026 года.
На презентации сообщили, что центр будет построен из лёгких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента. Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности. Проблемы водоснабжения, электроснабжения и переработки отходов решены таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Предусмотрены системы биоочистки для сточных вод, сортировки мусора и обеспечения солнечной энергией.
Согласно проекту, в верхней части ущелья будут построены глэмпинги, украшенные казахскими узорами, музей, смотровые площадки и чайхана.
По мнению авторов проекта, цель визит-центра – пропаганда истории и традиций казахского народа при сохранении природного ландшафта и культурного наследия, дать возможность путешественникам погрузиться в мир кочевой цивилизации.
Подобные туристические объекты предлагают построить и у подножия Бозжыры. Это могут быть туристический городок в стиле этно-аула, эко-глэмпинг. Будет проложена дорога и подведено электричество.
В случае успешной реализации проекта планируется открыть 70 постоянных рабочих мест.
Жителям близлежащих населённых пунктов будет предоставлена возможность продавать сельскохозяйственную продукцию и изделия народного прикладного творчества.
Участники общественных слушаний поддержали инициативу президента по развитию туризма.
Житель Жанаозена Оразгали Каспаев уверен, что новые проекты дадут возможность местным жителям заняться бизнесом и получать доход.
"Сегодня вопрос Бозжыры наконец решён. Я считаю, гостиницы следует построить не только в Бозжыре, но и в местности Айракты, Жыгылган, Тузбайыр, Торыш. Чем мы уступаем Грузии, Турции, Азербайджану? Мы, конечно, поддерживаем", - сказал житель города.
Член профсоюза нефтяников Сабит Токенов отметил, что рад возобновлению начатого несколько лет назад проекта Бозжыра.
"Теперь не нужно останавливаться. Несомненно, основной частью экономики Мангистау станет туризм. Мы должны обучать нашу будущую молодёжь таким специальностям, как туризм, биотехнология, атомная энергетика, искусственный интеллект, цифровизация", - сказал член профсоюза.
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