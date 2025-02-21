В Жанаозене прошли предварительные общественные слушания по вопросу строительства туристических объектов в Бозжыре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В мероприятии приняли участие ветераны, представители гражданского общества, члены общественного совета, депутаты маслихата, защитники природы и эксперты.

Отечественные инвесторы намерены построить визит-центр в Бозжыре, который сможет принимать 30-40 тысяч туристов в год. Проект разработан компанией, имеющий опыт возведения объектов на Чарыне, в Кольсае и Аюсае.

По словам авторов проекта, центр будет построен с учётом всех экологических требований и принципов устойчивого туризма. Завершить работы планируют в конце 2026 года.

На презентации сообщили, что центр будет построен из лёгких сборных конструкций, не требующих глубокого фундамента. Здание расположится на высоте от 400 до 1000 метров, в зависимости от рельефа местности. Проблемы водоснабжения, электроснабжения и переработки отходов решены таким образом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Предусмотрены системы биоочистки для сточных вод, сортировки мусора и обеспечения солнечной энергией.

Согласно проекту, в верхней части ущелья будут построены глэмпинги, украшенные казахскими узорами, музей, смотровые площадки и чайхана.

По мнению авторов проекта, цель визит-центра – пропаганда истории и традиций казахского народа при сохранении природного ландшафта и культурного наследия, дать возможность путешественникам погрузиться в мир кочевой цивилизации.



Подобные туристические объекты предлагают построить и у подножия Бозжыры. Это могут быть туристический городок в стиле этно-аула, эко-глэмпинг. Будет проложена дорога и подведено электричество.

В случае успешной реализации проекта планируется открыть 70 постоянных рабочих мест.



Жителям близлежащих населённых пунктов будет предоставлена возможность продавать сельскохозяйственную продукцию и изделия народного прикладного творчества.

Участники общественных слушаний поддержали инициативу президента по развитию туризма.

Житель Жанаозена Оразгали Каспаев уверен, что новые проекты дадут возможность местным жителям заняться бизнесом и получать доход.

"Сегодня вопрос Бозжыры наконец решён. Я считаю, гостиницы следует построить не только в Бозжыре, но и в местности Айракты, Жыгылган, Тузбайыр, Торыш. Чем мы уступаем Грузии, Турции, Азербайджану? Мы, конечно, поддерживаем", - сказал житель города.

Член профсоюза нефтяников Сабит Токенов отметил, что рад возобновлению начатого несколько лет назад проекта Бозжыра.