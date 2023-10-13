Концепцию сопряжения главных транспортных артерий СНГ предложил разработать Токаев

Отдельно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учётом интересов стран Содружества.

Также он остановился на вопросе продовольственной безопасности.

"Нам следует активнее наращивать взаимодействие в развитии более продуктивного и экологичного сельского хозяйства. Необходимо создавать благоприятные условия для обмена передовым опытом, налаживания производственно-сбытовых цепочек, упрощения фитосанитарных и ветеринарных требований", – сказал Глава государства.

По словам Ксым-Жомарта Токаев, серьёзные риски для устойчивого прогресса стран несёт глобальное изменение климата.

"В условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план. По оценкам ООН, к 2050 году из-за климатических изменений дефицит питьевой воды может затронуть более пяти миллиардов человек. Уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьёзные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле", – сообщил Глава государства.

Далее Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников встречи о ключевых проектах Казахстана в данной сфере.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно. Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.