Концепцию безопасного труда разработали в Казахстане

Глава Минтруда Светлана Жакупова презентовала в Правительстве Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения, ключевыми индикаторами безопасного труда являются показатели производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Они, в свою очередь, являются следствием работы во вредных условиях. С учетом этого в рамках Концепции будет реализован комплекс соответствующих мер.

"Концепция предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда", - отметила Светлана Жакупова.

Документ разработан во исполнение поручения Главы государства, обозначенного в Послании народу страны "Экономический курс Справедливого Казахстана".

Напомним, в Казахстане для повышения уровня социальной защиты людей, работающих во вредных условиях труда, с 1 января 2024 года предусмотрено внедрение специальной социальной выплаты.