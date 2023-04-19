Контролировать точность раздачи топлива на АЗС будут в Казахстане

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АЗС в Казахстане будут обязаны поверять топливораздаточные колонки и контролировать точность раздачи топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и МТИ РК.

Соответствующие изменения внесены в совместный приказ Минэнерго и МИИР "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию".

В комитете отметили, что колонка на АЗС служит не только для раздачи горючего, но и для учёта количества выданного бензина или дизтоплива.

Для защиты прав потребителей от недостоверных результатов измерений в перечень добавлено измерение объёма нефтепродуктов на автозаправочных станциях при отчуждаемых операциях.

"Благодаря данным изменениям, колонки должны будут поверяться аккредитованными лабораториями на соответствие пределу погрешности ± 0,4 процента. К примеру, когда водитель будет заливать в свой бак 30 литров бензина, колонка должна будет выдать количество топлива с погрешностью не более 120 миллилитров", - рассказал председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Также в отношении АЗС будет осуществляться государственный контроль за соблюдением требований поверки, а водители смогут покупать топливо без опаски, что на АЗС колонка может "недолить" объём, за который уже оплачено.