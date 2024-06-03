Контролировать строительство жилья в пострадавших от паводков регионах можно через Sergek
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По инициативе Министерства промышленности и строительства РК МЦРИАП совместно с Sergek Group, АО “НИТ” и акиматами провели работу по установке видеокамер и интеграции видеопотоков в комплексную систему видеонаблюдения Sergek VMS в местах возведения новых жилых домов для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.
"Ранее мы уже вывели на платформу gov.kz трансляцию с мест проведения противопаводковых мероприятий. Аналогичным образом с помощью комплексной системы VMS казахстанцы смогут мониторить процесс строительства жилья пострадавшим. Применять разработанные нами технологии для улучшения жизни казахстанцев, их безопасности и информированности - наша социальная ответственность. Мы рады быть полезными в это сложное для страны время. Наши сотрудники постоянно находятся в оперативных штабах ЧС и подтопленных населенных пунктах для оказания необходимой помощи в рамках своих компетенций", - рассказал CEO Sergek Group Асет Ахметов.
В настоящее время на строительных площадках шести областей Казахстана (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Атырауская) установлено 55 видеокамер. Их онлайн- трансляция доступна сайте gov.kz в режиме 24/7.
"Министерство промышленности и строительства создало Ситуационный центр для мониторинга и координации работы по восстановлению жилья в пострадавших от паводков населенных пунктах. На сегодня Ситуационный центр работает со всеми заявлениями о возмещении ущерба и строго контролирует ход строительства в каждом селе, районном центре и городах. Сотрудники Министерства выезжают в регионы, осматривают места строительства для решения вопросов на местах и проверки статуса работ. Онлайн видеомониторинг позволит контролировать ход строительства и ремонта в оперативном порядке и быстрее реагировать, в случае отставания по заданным срокам. Открытый формат работы важен для нас, мы хотим держать в курсе наших граждан о проводимой работе по восстановлению жилья", - прокомментировала вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.
Самое читаемое
- Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Казахстан вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов
- Боранбаев снова возглавил Национальный паралимпийский комитет
- Красавица-боксёрша из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после нокаута