Контролировать строительство жилья в пострадавших от паводков регионах можно через Sergek

По инициативе Министерства промышленности и строительства РК МЦРИАП совместно с Sergek Group, АО “НИТ” и акиматами провели работу по установке видеокамер и интеграции видеопотоков в комплексную систему видеонаблюдения Sergek VMS в местах возведения новых жилых домов для пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.

"Ранее мы уже вывели на платформу gov.kz трансляцию с мест проведения противопаводковых мероприятий. Аналогичным образом с помощью комплексной системы VMS казахстанцы смогут мониторить процесс строительства жилья пострадавшим. Применять разработанные нами технологии для улучшения жизни казахстанцев, их безопасности и информированности - наша социальная ответственность. Мы рады быть полезными в это сложное для страны время. Наши сотрудники постоянно находятся в оперативных штабах ЧС и подтопленных населенных пунктах для оказания необходимой помощи в рамках своих компетенций", - рассказал CEO Sergek Group Асет Ахметов.

В настоящее время на строительных площадках шести областей Казахстана (Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Атырауская) установлено 55 видеокамер. Их онлайн- трансляция доступна сайте gov.kz в режиме 24/7.