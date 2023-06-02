Контролировать режим рабочего времени госслужащих будут в стране

Фото: balashover.ru

Контролировать режим рабочего времени госслужащих будут в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство по делам госслужбы будет проводить мониторинг с посещением и без посещения госоргана. Мониторинг без посещения проводится на постоянной основе.

Так, данными будут служить сведения, отраженные в информационных системах, данные, предоставляемые госорганами, данные системы контроля и управления доступом, публикаций в СМИ и соцсетях.

"Мониторинг с посещением проводится по утвержденному плану ежеквартально. Дважды в год допускаются внеплановые проверки. Проверяющие могут беспрепятственно входить в здания госорганов, истребовать пояснения, использовать технические средства фиксации, а при выявлении во внеурочное время на работе госслужащих - составлять акт", - говорится в приказе.

Результаты мониторинга направляются в госорган для принятия мер реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени.

Приказ вводится в действие 12 июня 2023 года.