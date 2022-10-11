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сайт акимата Астаны Сегодня, 03:29
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Фото: сайт акимата Астаны

Контроль за въезжающими в Астану усилила полиция

Полицейские Астаны с 10 октября перешли на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
 
Такие меры вводятся в связи с проведением в столице крупных международных мероприятий с участием глав государств и правительств.
 
По данным полиции, с 21:00 10 октября на базе стационарных контрольных постов будет усилен контроль за въездом на территорию столицы. Несение службы на постах осуществляется в круглосуточном режиме мобильными группами в составе сотрудников полиции и военнослужащих министерства обороны РК.
 
В целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства с 1 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". Особое внимание будет уделено обеспечению дорожной безопасности и соблюдению правил дорожного движения. В связи с проводимыми мероприятиями в новом административном центре города будет проводиться сопровождение охраняемых лиц с временным частичным ограничением движения на некоторых участках дорог.
 
Департамент полиции Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и рекомендует для удобства пользоваться общественным транспортом. В целях безопасности и исключения транспортных задержек рекомендуется заранее планировать свои маршруты движения и строго соблюдать ПДД. 
 
Сообщалось,13 и 14 октября школьники в Астане будут учиться дистанционно. Причина — международные форумы, которые в эти дни пройдут в столице. 
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#полиция #Астана #миграция
Журналист
Сегодня, 03:29
628
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