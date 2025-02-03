В Туркестанской области приостановят работы на месторождениях, расположенных в водоохранных зонах крупных рек и озёр, а также вблизи населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz.

Досрочно расторгли контракты с 10 недропользователями, не выполнившими свои обязательства. Предложение о ещё 38 компаниях направлено в специализированную природоохранную прокуратуру области.

Борьба с незаконной и несоответствующей нормам разработкой карьеров в Туркестанской области будет усилена. Этот вопрос обсуждался на совещании в акиме области. Глава региона Нуралхан Кушеров поручил усилить борьбу с компаниями, наносящими ущерб окружающей среде.

"Создана рабочая группа с участием представителей уполномоченных органов для выявления незаконных недропользователей. Они проводят мониторинг, но при принятии решений ответственные ведомства не выполняют свои обязанности в полном объёме. Каждое учреждение должно чётко определить свои задачи и качественно их выполнять, а в отношении незаконных недропользователей должны приниматься конкретные и решительные меры. Природа не должна страдать. Поручаю регулярно проводить рейды по карьерам. Законодательные требования должны строго соблюдаться. Усильте работу мобильных групп", – заявил Нуралхан Кушеров.

Начальник областного Управления предпринимательства и промышленности Нуржигит Мирзахметов и заместитель начальника департамента полиции Курманбек Сахов отчитались о работе по устранению нарушений, связанных с разработкой карьеров.

В ходе проверок деятельности недропользователей выявлены нарушения на 65 месторождениях. Департамент экологии произвёл расчёт причинённого ущерба. 20 недропользователей выплатили в областной бюджет 24,2 миллиона тенге. В отношении четырёх недропользователей, которые превысили разрешенную глубину добычи, в суд поданы иски о возмещении 37,6 миллиона тенге. 41 предприниматель осуществлял добычу за пределами контрактной территории.