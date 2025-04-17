Казахстанские законодатели приняли важное изменение в Кодекс об административных правонарушениях, которое направлено на решение проблемы "овербукинга" - продажи большего числа авиабилетов, чем количество мест в самолете, передаёт BaigeNews.kz.

Внесенные изменения касаются и внутренних рейсов, где ранее такая практика не регулировалась.

"Овербукинг" - это практика, при которой авиакомпании продают больше билетов, чем имеется мест в самолете, надеясь на неявку пассажиров. Хотя эта практика широко распространена на международных рейсах, последние два года она также наблюдается на популярных маршрутах внутри Казахстана, особенно в праздничные и выходные дни. В результате, многие пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, сталкивались с отказом в посадке и были вынуждены искать альтернативные варианты, что вызывало массовое недовольство.

Ранее ответственность за "овербукинг" распространялась только на международные рейсы, но теперь, после предложенной прокуратурой поправки, административная ответственность за продажу лишних билетов распространяется и на внутренние рейсы.

Теперь авиаперевозчикам, нарушившим правила перевозки пассажиров на внутренних маршрутах, будет грозить штраф в размере 50 МРП (минимальных расчетных показателей).

Принятие данного закона направлено на усиление контроля за деятельностью авиакомпаний и защиту прав пассажиров. Введение этой меры предполагает, что случаи отказа в посадке из-за "овербукинга" на внутренних рейсах больше не останутся безнаказанными, что повысит ответственность авиаперевозчиков перед клиентами.

Меры, принятые в Казахстане, призваны улучшить качество обслуживания пассажиров и исключить возникновение ситуации, когда у граждан есть билет, но нет места на борту.