Контроль при раздаче земли акиматами ужесточили в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в ведомстве высказался о проблеме бесконтрольной выдачи земель акиматами в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что ранее на пленарном заседании Сената депутат Андрей Лукин заявил, что имеются факты отсутствия должного контроля в сфере градостроительства со стороны Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства, а также акиматов. В результате, земли и разрешения на строительство выдаются без учёта мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Представили СМИ поинтересовались, согласен ли Канат Шарлапаев с критикой депутата.

"Я видел комментарий сенатора. И я во многом с этим комментарием согласен. Действительно, существует проблема точечной застройки. Она актуальна не только для Астаны, но и для других городов Казахстана. Вопрос контрольной функции", - сказал министр.

По его словам, в этом году был внедён механизм "градостроительной экспертизы".

"Если простым языком говорить, раздача земли акиматом будет контролироваться, строительство будет контролироваться на соответствие Генплану, чтобы избегать точечной застройки. Я осознаю, что проблема есть. И что существуют определённые злоупотребления, или существовали при распределении участков. Но теперь как минимум один контрольный механизм есть, чтобы ограничивать застройку, которая будет идти за пределами планирования", - пояснил глава Минпромышленности.

В итоге, добавил Канат Шарлапаев, акиматы будут проходить согласование с РГП "Госэкпертиза". И в случае несоответствия того или иного объекта генплану города, не будет выдаваться согласование.