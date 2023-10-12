Контроль при раздаче земли акиматами ужесточили в Казахстане
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Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге в ведомстве высказался о проблеме бесконтрольной выдачи земель акиматами в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты отметили, что ранее на пленарном заседании Сената депутат Андрей Лукин заявил, что имеются факты отсутствия должного контроля в сфере градостроительства со стороны Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства, а также акиматов. В результате, земли и разрешения на строительство выдаются без учёта мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Представили СМИ поинтересовались, согласен ли Канат Шарлапаев с критикой депутата.
"Я видел комментарий сенатора. И я во многом с этим комментарием согласен. Действительно, существует проблема точечной застройки. Она актуальна не только для Астаны, но и для других городов Казахстана. Вопрос контрольной функции", - сказал министр.
По его словам, в этом году был внедён механизм "градостроительной экспертизы".
"Если простым языком говорить, раздача земли акиматом будет контролироваться, строительство будет контролироваться на соответствие Генплану, чтобы избегать точечной застройки. Я осознаю, что проблема есть. И что существуют определённые злоупотребления, или существовали при распределении участков. Но теперь как минимум один контрольный механизм есть, чтобы ограничивать застройку, которая будет идти за пределами планирования", - пояснил глава Минпромышленности.
В итоге, добавил Канат Шарлапаев, акиматы будут проходить согласование с РГП "Госэкпертиза". И в случае несоответствия того или иного объекта генплану города, не будет выдаваться согласование.
"Эта мера была введена в этом году. Мы по мере накопления этой регуляторной практики будем, скорее всего, идти по пути ужесточения. Но при этом мы всё-таки должны думать и про строительную индустрию, и обеспечение жильем. Поэтому здесь правильно найти баланс. Проблему признаем и будем стараться ограничивать. Мы ввели ограничительную меру. Не будет работать, будем продолжать ещё", - резюмировал министр.
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