Контроль над туристами усилят в ВКО в приграничной зоне

Контроль над туристами усилят в районе горы Белухи в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Об этом стало известно во время совещания в Палате предпринимателей ВКО. Представитель Пограничной службы КНБ РК попросил представителей туристических агентств своевременно предоставлять списки посетителей именно в направлении горы Белуха для согласования с российской стороной. Заявки на получение пропусков желательно подавать минимум за 10 дней. Их рассматривают в течение 3-4 дней.

"С этого года в направлении горы Белухи будут выставлять дополнительные наряды для контроля туристических групп", – сказал сотрудник Пограничной службы КНБ РК Виктор Филатов.

Для ускорения работы заявки будут принимать посредством мессенджера WhatsApp. А в конце сезона можно привезти оригиналы документов.