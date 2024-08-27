Контроль минимизирует риски неправовых действий - глава Минэнерго о строительстве АЭС
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Министр энергетики нашей страны Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве рассказал, как будет обеспечиваться безопасность строительства АЭС именно в плане рисков коррупции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Всё что относится к строительству атомной станции, как правило, абсолютно прозрачно и для общества, и для проверяющих институтов, потому что вопросы ядерной безопасности это не вопросы одной страны. Любой ядерный объект при строительстве, проектировании и эксплуатации находится под постоянным контролем международных финансовых организаций. Это и МАГАТЭ, и Всемирная ассоциация атомной энергетики. Есть ассоциации пользователей атомной энергии, эксплуатантов. Есть Европейская ассоциация атомной промышленности. Они имеют беспрепятственный доступ на любой стадии", - отметил Алмасадам Саткалиев.
По его словам, за счёт этого обеспечивается международное признание.
"Я уверен, что для атомной станции многоуровневый механизм контроля минимизирует максимально все риски любых неправовых действий. То есть я как министр максимально буду этому способствовать и постоянно отчитываться перед обществом, в том числе перед журналистским сообществом о принимаемых решениях", - резюмировал глава Минэнерго.
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