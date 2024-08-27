Контроль минимизирует риски неправовых действий - глава Минэнерго о строительстве АЭС

Министр энергетики нашей страны Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве рассказал, как будет обеспечиваться безопасность строительства АЭС именно в плане рисков коррупции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Всё что относится к строительству атомной станции, как правило, абсолютно прозрачно и для общества, и для проверяющих институтов, потому что вопросы ядерной безопасности это не вопросы одной страны. Любой ядерный объект при строительстве, проектировании и эксплуатации находится под постоянным контролем международных финансовых организаций. Это и МАГАТЭ, и Всемирная ассоциация атомной энергетики. Есть ассоциации пользователей атомной энергии, эксплуатантов. Есть Европейская ассоциация атомной промышленности. Они имеют беспрепятственный доступ на любой стадии", - отметил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, за счёт этого обеспечивается международное признание.