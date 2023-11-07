Контракты на 74 млн долларов заключил Казахстан за два дня на ЭКСПО в Шанхае
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Казахстанские компании подписали три меморандума о сотрудничестве и 15 экспортных контрактов на общую сумму 74 миллиона долларов на ЭКСПО в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.
"Отечественные товаропроизводители договорились с китайскими партнёрами о поставках масложировой продукции, сухого молока, меда, а также кормовой муки. Как отметил на церемонии подписания соглашений министр Арман Шаккалиев, Казахстан гарантирует поставки качественной экологически чистой продукции", - сообщили в ведомстве.
Китайская международная выставка импорта (CIIE) продлится в Шанхае до 10 ноября. На бизнес-стенде Казахстана представлена продукция ТОО "Мибеко", "Алматинский продукт", "Восток ЭкоЛайн", "Усть-Каменогорский маслозвод", "DEP", "Евразия ИНВЕСТ ЛТД", "Лепсинск Өнімі", "Тek Tau", "Қөрік ШҚ", "Arnna Minerals", "Алель Агро", "Алтын Орда" и других.
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