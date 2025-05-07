На бизнес-форуме в пакистанском городе Карачи казахстанская компания Optima Development подписала контракт с Friesland Campina Engro на поставку обезвоженного молочного жира на сумму 10 миллионов долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Соглашение стало одним из главных итогов Казахстано-Пакистанского бизнес-форума, собравшего более 500 участников — представителей бизнеса и госструктур обеих стран.

Контракт предусматривает регулярные поставки сырья, используемого в производстве сыров, йогуртов и кондитерских изделий. Как отметил генеральный директор Optima Development Жанат Басанов, это одна из первых сделок такого масштаба с Пакистаном:

"Мы рассчитываем на долгосрочное партнёрство. Пакистан с населением более 240 миллионов человек — это мощный рынок, и для Казахстана он представляет серьёзный экспортный интерес".

Кроме этого, на полях форума было подписано Соглашение о транзитной торговле, которое откроет Казахстану выход к портам Карачи и Гвадар. Новый маршрут укрепит логистические связи и создаст дополнительные возможности для взаимной торговли.

По данным QazTrade, в 2023–2024 годах товарооборот между странами вырос на 2,1%, достигнув $53,6 млн. Казахстан увеличил экспорт в Пакистан более чем в два раза — до $11,8 млн, в основном за счёт поставок сельхозпродукции и металлоконструкций. Импорт составил $41,9 млн, включая текстиль, лекарства и фрукты.

Форум стал очередным шагом к укреплению экономических связей между Казахстаном и Пакистаном, отметили в Министерстве торговли и интеграции РК.