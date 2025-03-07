Между министерством энергетики и АО "НК "КазМунайГаз" состоялось подписание Контракта на разведку и добычу углеводородов по сложному проекту на участке недр "Болашак", расположенному в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Общие инвестиции в проект составят порядка 45 миллиардов тенге. Программой работ предусмотрено бурение двух скважин и проведение 3Д сейсморазведки в объеме – 430 квадратных километров.

Также начались прямые переговоры с АО "НК "КазМунайГаз" по предоставлению права недропользования по участку "Озень Северный", расположенный в Мангистауской области. Ожидаемые инвестиции на 2025-2028 годы составят более двух миллиардов тенге, предусмотрено бурение двух поисковых скважин.