Сотрудники ДГД и департамента экономических расследований провели в Алматы операцию по изъятию крупной партии запрещённых табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz.

Выявлены факты оптовой реализации табачной продукции без регистрации в органах государственных доходов.

В результате описано свыше 186 тысяч пачек кальянного табака на сумму более 500 миллионов тенге.

Ранее полицейские в Астане прошлись по увесилительным заведениям с рейдом, чтобы проверить, нет ли в столичных кафе кальянов, и выписали штрафы 12 физическим лицам и трём владельцам увеселительных заведений. Общая сумма штрафов составила более 700 тысяч тенге.