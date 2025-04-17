Контрафактный табак на 500 млн тенге обнаружили в Алматы
Выявлены факты оптовой реализации табачной продукции без регистрации в органах государственных доходов.
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
111Фото: pxhere.com
Сотрудники ДГД и департамента экономических расследований провели в Алматы операцию по изъятию крупной партии запрещённых табачных изделий, передаёт BaigeNews.kz.
Выявлены факты оптовой реализации табачной продукции без регистрации в органах государственных доходов.
В результате описано свыше 186 тысяч пачек кальянного табака на сумму более 500 миллионов тенге.
Ранее полицейские в Астане прошлись по увесилительным заведениям с рейдом, чтобы проверить, нет ли в столичных кафе кальянов, и выписали штрафы 12 физическим лицам и трём владельцам увеселительных заведений. Общая сумма штрафов составила более 700 тысяч тенге.
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