В Алматы сотрудники Департамента государственных доходов в ходе проверок выявили крупную партию контрафактных сигарет, передаёт BaigeNews.kz. Было обнаружено 18 603 пачки, которые либо не имели кодов идентификации, либо были оснащены кодами неустановленного образца. Стоимость изъятой нелегальной продукции составила 17 миллионов тенге.

Материалы по этому делу направлены в судебные органы города для дальнейшего расследования. Конфискованные товары представляют реальную угрозу для здоровья граждан, так как не прошли обязательные процедуры сертификации и контроля качества, что увеличивает риск наличия в них опасных для здоровья веществ.

Ранее мы сообщали, что сигареты на 187 млн тенге изъяли сотрудники КНБ в Казахстане.