Масштабные проверки на городских рынках для выявления незаконного оборота подакцизной продукции провели сотрудники департамента госдоходов Алматы. Изъята табачная продукция без обязательной цифровой маркировки общей стоимостью 13 783 760 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверок, проведённых на рынках "Алматы-1", "Турксиб", "Жетысу-Семиречье", "Барыс" и "Жулдыз", из незаконного оборота изъято 20 780 пачек контрафактных сигарет и 73 пачки кальянного табака без маркировки.

В ДГД отметили, что из-за отсутствия контроля качества нелегальный табак часто содержит повышенные уровни токсичных веществ, включая тяжёлые металлы, пестициды и другие вредные примеси, которые могут увеличивать риск серьезных заболеваний.

Согласно данным Комитета, основными источниками поступления немаркированной табачной продукции в Казахстан являются Кыргызстан и Китай. Усиление контроля на границах и внедрение маркировки позволяет существенно сократить объём контрафакта.

Материалы дела переданы в судебные органы для дальнейшего разбирательства

Напомним, обязательная цифровая маркировка табачной продукции введена в Казахстане с 1 октября 2020 года. Цели данной меры — борьба с незаконным оборотом товаров, защита прав потребителей и обеспечение прозрачности рынка. Использование немаркированной продукции является нарушением законодательства, влекущим за собой административные меры.