Контрафактные сигареты и алкоголь на 40 млн тенге выявили в Урджаре

Сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований провели налоговые проверки торговых объектов, занимающихся реализацией подакцизной продукции в Урджаре. В двух магазинах нашли значительную партию контрафактной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Среди обнаруженного табачные изделия марок ORIS и МАС, не имеющие средств идентификации, а также алкогольные напитки с подозрительными учётно-контрольными марками неизвестного образца брендов Jameson, Jack Daniel's, "Абсолют", "Русский стандарт", "Хортица", "Бульбаш", "Мороша" и другие.