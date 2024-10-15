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Контрафактные сигареты и алкоголь на 40 млн тенге выявили в Урджаре

Сегодня, 17:16
АВТОР
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КГД Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: КГД

Сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований провели налоговые проверки торговых объектов, занимающихся реализацией подакцизной продукции в Урджаре. В двух магазинах нашли значительную партию контрафактной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

Среди обнаруженного табачные изделия марок ORIS и МАС, не имеющие средств идентификации, а также алкогольные напитки с подозрительными учётно-контрольными марками неизвестного образца брендов Jameson, Jack Daniel's, "Абсолют", "Русский стандарт", "Хортица", "Бульбаш", "Мороша" и другие.

"По итогам проверок изъято 35 507 пачек сигарет общей стоимостью около 29 миллионов тенге. Ущерб в виде неуплаченных акцизов в государственный бюджет составляет 11,3 миллиона тенге. Кроме того, изъято 10 297 бутылок алкогольной продукции на сумму более 11 миллионов тенге. Материалы проверки переданы в департамент экономических расследований по области Абай для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения", - сообщили в Минфине.

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