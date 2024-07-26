Контрафактные игрушки на 4 млн тенге изъяли на рынке в Алматы
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В Алматы пресекли факт реализации опасных контрафактных игрушек под брендом LEGO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минюст РК.
"По заявлению представителя компании LEGO Juris A/S на одном из оптовых рынков города проведена внеплановая проверка ТОО "Б", занимающегося торговлей. Выявлено незаконное использование товарного знака LEGO на детских конструкторах. Изъято 3 145 единиц контрафактной продукции на сумму более четырёх миллионов тенге. Эти игрушки не только нарушают права интеллектуальной собственности, но и представляют серьёзную угрозу здоровью детей, могут содержать опасные химические вещества и изготавливаться из некачественных материалов", - сообщили в Минюсте.
Принимаются процессуальные меры по привлечению виновного лица к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд.
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