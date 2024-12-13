  • 13 Декабря, 18:56
  • BAIGENEWS

Контрафактную пиротехнику изымают полицейские в Алматы

Сегодня, 18:36
АВТОР
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megaboom-fox.ru Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: megaboom-fox.ru

17 фактов нарушений выявила полиция в Алматы в ходе отработки "Пиротехника". Из оборота изъято более 140 коробок продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ОПМ проводится с 5 декабря по 3 января. 

"Объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле", - рассказали в полиции.

Целью проведения мероприятия "Пиротехника" является обеспечение общественной безопасности в период новогодних праздников, а также контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил обращения с гражданскими пиротехническими изделиями и их использованием.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции изымают несертифицированные фейерверки в Павлодаре.

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