17 фактов нарушений выявила полиция в Алматы в ходе отработки "Пиротехника". Из оборота изъято более 140 коробок продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ОПМ проводится с 5 декабря по 3 января.

"Объекты продажи, рынки и интернет-ресурсы, через которые осуществляется онлайн-реализация товаров, находятся на постоянном контроле", - рассказали в полиции.

Целью проведения мероприятия "Пиротехника" является обеспечение общественной безопасности в период новогодних праздников, а также контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил обращения с гражданскими пиротехническими изделиями и их использованием.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции изымают несертифицированные фейерверки в Павлодаре.