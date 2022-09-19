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Контрафакт: из-за роста цен рынки Казахстана заполонили нелегальные товары
Почти 30% товаров на казахстанском рынке - контрафакт. Помимо спроса на такую продукцию растет и количество фиктивных сертификатов качества. И если поддельные бренды одежды напрямую не связаны с риском для здоровья потребителя, то лекарства, продукты питания и алкоголь несут угрозу жизни казахстанцев. BaigeNews.kz разбиралась в проблеме вместе с "Ассоциацией Лиги потребителей Казахстана".
"Ассоциация Лига потребителей Казахстана" совместно с государственными органами с начала 2022 года выявили около трех тысяч опасных товаров, являющихся в большинстве своем импортной продукцией. При этом спрос на контрафакт только растет, связано это, в первую очередь, с подорожанием основных продуктов.
Так, по данным Бюро нацстатистики, цены на сахар выросли на 87,3%, на лук – на 71,7%, мука подорожала на 36,6%. Прирост цен на непродовольственные товары составил 14,2%, на товары личного пользования -26,3%, моющие и чистящие средства - 23,5% с начала года.
Постоянно меняющиеся ценники привели к тому, что покупатели из сетей супермаркетов ушли на базары, рынки и маленькие магазины, где часто предприниматели продают несертифицированную контрафактную продукцию.
"Подделывают абсолютно все. С одеждой мы уже смирились – Китай рядом. Но ведь мы говорим о продуктах питания, о спиртных напитках, сигаретах, лекарственных препаратах. Мы выяснили, что сейчас можно реализовывать лекарства по разрешению. Что это такое? Дают разрешение на продажу, не проверяя и не внося в реестр, где должны быть зарегистрированы все лекарственные препараты", - рассказывает председатель правления Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская.
Более того, увидев в аптеках незарегистрированные лекарственные препараты, Лига потребителей обратилась в суд с исковым заявлением и... проиграла. Светлана Романовская дошла до Минздрава, однако не получила внятного ответа.
Кроме того, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Казахстане продлен до 1 января 2024 года. По словам Светланы Романовской, сами предприниматели жалуются, что невозможно вести нормальный бизнес, потому что кругом подделки. Честные бизнесмены не могут конкурировать с нелегальной продукцией.
По данным Ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции "Казалко", из-за нелегальной продукции, которая заполонила рынки Казахстана, за год бюджет страны недополучил 30 миллиардов тенге.
"Только за первые две недели сентября сотрудники Агентства по финансовому мониторингу изъяли контрафактную спиртосодержащую жидкость на 18,5 миллиона тенге в Акмолинской области, в Кокшетау и Петропавловске изъято 9,5 тонны контрафактного алкоголя. А в августе Департаментом государственных доходов был выявлен незаконный ввоз и хранение алкогольной продукции из Российской Федерации в общем объёме более 13 тысяч литров", - рассказала Светлана Романовская.
В неофициальном рейтинге самых подделываемых товаров на рынке страны три основные позиции: лекарства, алкоголь и сигареты. К последним прибавились и стики, которые используют в устройствах нагревания табака.
"На прошлой неделе в социальных сетях были жалобы потребителей о продаже контрафактных сигарет. На нашу горячую линию и наши страницы в социальных сетях тоже поступило большое количество жалоб на контрафактную продукцию, включая сигареты. Мы в июне этого года предвидели такую ситуацию и специально запустили петицию с призывом к Президенту страны создать равный доступ к сигаретам и нагреваемому табаку и не повышать акцизы на нагреваемый табак", - рассказывает Светлана Романовская.
Эту петицию Лига потребителей Казахстана запустила после того, как началось обсуждение новых поправок в законопроект по Налоговому кодексу по изменению ставок акциза на изделия с нагреваемым табаком. В июне этот акциз предложили увеличить в три раза с 2023 года. Несмотря на то, что петицию подписали больше пяти тысяч человек, в июле эти поправки были приняты. С нового года, по словам Романовской, пачка табачных стиков будет стоить не меньше 1000 тенге. Тогда как цена на сигареты составит около 650 тенге.
"Мы понимали, что из-за роста цен курильщики перестанут употреблять менее вредные альтернативы, а начнут курить сигареты, контрафактные в том числе. Введение акцизов и дополнительных налогов увеличивают стоимость сертифицированной продукции, а потребители в целях экономии начинают покупать контрафактную продукцию, которая небезопасна для здоровья населения", - говорит защитник прав потребителей.
Небольшую победу Лиге потребителей удалось одержать в войне с несертифицированными одноразовыми вейпами. Комитет по техническому регулированию в Казахстане разработал стандарты для так называемых "одноразок". Требования касаются не только упаковки, но и содержания - не более 20 мг никотина на 1 мл. До этого на прилавках можно было легко увидеть вейпы, которые содержали и 40, и 60 мл никотина. А по форме они напоминали конфеты, помады и даже сканворды. "Дошло до того, что в маленьких магазинах в постпандемию "одноразки" продавали "затяжками", - возмущается Светлана Романовская.
"Сейчас мы добиваемся того, чтобы им был присвоен новый код. Это значит, что завозить вейпы нужно будет не так устройство, а как никотинсодержащую продукцию", - добавляет глава Лиги потребителей.
К сожалению, в Казахстане потребители мало знают о своих правах. В регионах же защитой покупателей и вовсе занимаются пенсионеры, говорит Светлана Романовская. Сейчас Лига потребителей планирует обучать студентов предмету "Защита прав потребителей", чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.
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