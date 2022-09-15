Контрабанду золота на 84 миллиона тенге выявили в аэропорту Алматы

Фото: polisia.kz

В аэропорту Алматы задержали мужчин, пытавшихся без таможенного досмотра и декларирования переправить более трёх килограммов золота в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности МВД.

"Контрабанда осуществлялась в обход государственного контроля и путём подкупа должностных лиц транспортной полиции. В аэропорту Алматы при попытке дачи взятки в сумме 600 долларов сотруднику Управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте за пронос "посылки" через зону таможенного и пограничного контроля задержан гражданин Республики Казахстан. В ходе личного досмотра у него изъяты 1200 долларов", - сообщили в полиции.

Кроме того, в здании аэропорта задержали гражданина КНР, который должен был доставить золото самолётом из Алматы в Дубай. У него в сумке полицейские обнаружили слитки кустарного производства весом 3,2 килограмма на сумму свыше 84 миллионов тенге.

С санкции следственного суда проведён обыск по месту жительства подозреваемого казахстанца. В коттедже изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках.

Решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания.

Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы.