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  • Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области
zakordon.24tv.ua Сегодня, 12:01
227
Сегодня, 12:01
227
Фото: zakordon.24tv.ua

Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области

Сотрудники пограничной службы КНБ пресекли попытку незаконно ввезти в Казахстан крупную партию табачных изделий, передает BaigeNews.kz. Контранбандный товар оценили в 2,8 миллиона тенге. 

"Военнослужащими департамента ПС КНБ РК по Жамбылской области 23 февраля 2023 года в пункте пропуска "Аухатты" пресечена попытка незаконного провоза в Республику Казахстан крупной партии табачных изделий (сигарет марки "Oris" и "BOND") 5 500 пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге. Выявленный товар передан в Управление государственных доходов Кордайского района для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

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#контрабанда #КНБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:01
227
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