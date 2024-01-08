Контрабандный канал по сбыту наркотиков из США пресекли в Алматы

В Алматы завершилось досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США.

"У него обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана высушенная 649 гр. и гашиш 676 гр. При проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и сбытом через мессенджер Telegram. У них также обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана 705 гр. и гашиш 1 266 гр", - сообщили в АФМ.

Приговором суда семеро виновных лиц осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы.

Таким образом, в результате предпринятых мер Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории города Алматы.