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Контрабандные ювелирные украшения пыталась провести казахстанка из Турции в Актау

Сегодня, 15:20
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: gov.kz

Ввоз контрабандных ювелирных изделий весом 1,415 кг пресекли в аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проведения таможенного контроля в зале прилета международных рейсов в Международном аэропорту Актау у гражданки Республики Казахстан Н., прибывшей рейсом Стамбул–Актау были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия в количестве 221 штук.

"Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота и серебра, общим весом 1,415 кг.

По данному факту заведено административное производство. Проводятся необходимые мероприятия для определения таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

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