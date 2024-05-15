Контрабандные ювелирные украшения пыталась провести казахстанка из Турции в Актау

Ввоз контрабандных ювелирных изделий весом 1,415 кг пресекли в аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проведения таможенного контроля в зале прилета международных рейсов в Международном аэропорту Актау у гражданки Республики Казахстан Н., прибывшей рейсом Стамбул–Актау были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия в количестве 221 штук.