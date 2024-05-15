Контрабандные ювелирные украшения пыталась провести казахстанка из Турции в Актау
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
121Фото: gov.kz
Ввоз контрабандных ювелирных изделий весом 1,415 кг пресекли в аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проведения таможенного контроля в зале прилета международных рейсов в Международном аэропорту Актау у гражданки Республики Казахстан Н., прибывшей рейсом Стамбул–Актау были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия в количестве 221 штук.
"Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота и серебра, общим весом 1,415 кг.
По данному факту заведено административное производство. Проводятся необходимые мероприятия для определения таможенной стоимости", - говорится в сообщении.