Контрабандные сигареты на 50 млн тенге изъяли в Костанае
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
104Фото: polisia.kz
В Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
На одном из складов в областном центре сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учётно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге.
Выяснилось, что в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии реализовать.
Полицейские проводят мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.
Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.
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