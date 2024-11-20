Контрабандные сигареты на 50 млн тенге изъяли в Костанае

В Костанае пресекли канал поставки контрабандных сигарет на 50 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из складов в областном центре сотрудники полиции выявили и изъяли 126 тысяч пачек сигарет без учётно-контрольных марок на сумму более 50 миллионов тенге.

Выяснилось, что в сентябре местная предпринимательница купила эту партию по цене ниже рыночной у неизвестных, намереваясь впоследствии реализовать.

Полицейские проводят мероприятия для выявления канала поставки и всех причастных к противоправной деятельности.

Собранные материалы и изъятое переданы в Управление государственных доходов Костаная.