Контрабандист спрятал в капусте 70 тысяч пачек сигарет

Департамент АФМ по Актюбинской области проводит досудебное расследование в отношении кыргызстанца. Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с сигаретами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение агентства.

"На АПП "Жайсан-авто" при попытке вывоза из Республики Казахстан задержан водитель грузового транспортного средства, при досмотре кузова которого обнаружены табачные изделия без акцизных марок, в общем количестве более 70 тыс. пачек, сокрытые в овощах (пекинская капуста). Согласно данным органов государственных доходов, сумма акцизного сбора, подлежащая уплате, составляет 22,6 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные действия", - рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

Грузовик контрабандиста арестован и подлежит конфискации.

Кроме того, в Карагандинской области осуждён реализатор неучтённой табачной продукции без учётно-контрольных марок.

"Агентством было установлено складское помещение, в котором в ходе обыска обнаружены и изъяты более 71 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила почти 18,5 млн тенге", - добавил Абдилов.

Сообщается, что вся изъятая контрафактная табачная продукция уничтожена.

С начала текущего года в производстве АФМ находилось 62 уголовных дела, связанных с оборотом табачных изделий, из которых 35 направлены в суд. Всего изъято более 22 млн пачек сигарет на сумму более 11 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что контрабандные сигареты на 50 млн тенге изъяли в Костанае.