Контрабандист привязал к своему телу сотни тарантулов и пытался провезти через границу

В Перу был пойман контрабандист, который пытался покинуть столицу с сотнями тарантулов, привязанных к телу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News.

Мужчина с огромным раздутым животом вызвал подозрения у охранников аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый спрятал более 300 тарантулов, около 100 многоножек и девять жалящих муравьев-пуль в небольших пластиковых пакетах. Таким образом он пытался тайно перевезти свой жуткий груз из Лимы в Южную Корею, но ему помешали.

"Подозреваемый был задержан, а все насекомые переданы службам защиты животных. Было замечено, что гражданин поместил эти экземпляры в небольшие пакеты с застежкой-молнией, обернутые фильтровальной бумагой. Они были обернуты вокруг его тела двумя поясами", — сообщила Пилар Айала, биолог из национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу.

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