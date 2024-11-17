Контрабандист привязал к своему телу сотни тарантулов и пытался провезти через границу
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В Перу был пойман контрабандист, который пытался покинуть столицу с сотнями тарантулов, привязанных к телу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News.
Мужчина с огромным раздутым животом вызвал подозрения у охранников аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый спрятал более 300 тарантулов, около 100 многоножек и девять жалящих муравьев-пуль в небольших пластиковых пакетах. Таким образом он пытался тайно перевезти свой жуткий груз из Лимы в Южную Корею, но ему помешали.
"Подозреваемый был задержан, а все насекомые переданы службам защиты животных. Было замечено, что гражданин поместил эти экземпляры в небольшие пакеты с застежкой-молнией, обернутые фильтровальной бумагой. Они были обернуты вокруг его тела двумя поясами", — сообщила Пилар Айала, биолог из национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу.
Контрабанда пауков - очень прибыльный бизнес, и в основном им занимаются частные коллекционеры сувениров. Эксперт Элис Хьюз, профессор биологии Гонконгского университета, предупредила, что коллекционеры одержимы своим хобби и стараются собрать как можно больше экземпляров.
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