Контрабанда на 2,7 млрд тенге: в Семее осудили участников транснациональной табачной мафии
Транснациональная группа из Казахстана и Кыргызстана осуждена за контрабанду сигарет на миллиарды тенге.
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Суд в Семее вынес приговор четырем участникам транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконной перевозкой подакцизных сигарет из Кыргызстана в Казахстан и далее — в Россию. По данным суда, деятельность группы нанесла ущерб государству в миллиарды тенге, передаёт BaigeNews.kz.
С января по декабрь 2023 года Б., С., Е. и Т. организовали поставки сигарет без акцизных марок. Автомобили с незаконной продукцией были задержаны в Туркестанской области, Таразе и Павлодаре. В декабре изъято почти 3,9 миллиона пачек сигарет на сумму 2,7 миллиарда тенге. Акцизный ущерб оценён в 1,08 млрд тенге.
Суд признал троих участников (Б., С. и Е.) виновными и приговорил каждого к 8 годам лишения свободы. Четвертому фигуранту — Т. — назначено 1 год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В январе депутат шокировал масштабами нелегальной торговли сигаретами в Казахстане.
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