Лента новостей

Иллюстративное фото/ pixabay.com Сегодня, 20:03
249
Сегодня, 20:03
249
Фото: Иллюстративное фото/ pixabay.com

Контейнеры горят на рынке в Алматы

Пожар тушат на рынке "Семиречье" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

Сигнал о ЧП поступил в 19:10. 

"Силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, микрорайон Кайрат, Кульджинский тракт, 181, рынок "Семиречье". Несмотря на  час пик и пробку из возвращающихся из города автомобилей, которые создавали препятствия пожарной технике,  прибыли по нормативу - в 19:19. Обнаружено горение контейнеров, введены стволы на тушение и защиту соседних, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.

Тушение пожара контролируют при помощи камер системы видеонаблюдения.

На месте пожара развёрнут оперативный штаб.

Спасатели вскрывают контейнеры для ограничения распространения огня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:03
249
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх