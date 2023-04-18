Контейнеры горят на рынке в Алматы

Пожар тушат на рынке "Семиречье" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

Сигнал о ЧП поступил в 19:10.

"Силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Турксибский район, микрорайон Кайрат, Кульджинский тракт, 181, рынок "Семиречье". Несмотря на час пик и пробку из возвращающихся из города автомобилей, которые создавали препятствия пожарной технике, прибыли по нормативу - в 19:19. Обнаружено горение контейнеров, введены стволы на тушение и защиту соседних, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.