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pixabay.com Сегодня, 18:54
101
Сегодня, 18:54
101
Фото: pixabay.com

Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор

Антикоррупционная служба опубликовала контактные данные руководителей территориальных департаментов, передаёт BaigeNews.kz

"В целях оперативного решения проблем предпринимателей, можно обращаться напрямую к руководителям территориальных департаментов Антикоррупционной службы через социальную сеть Facebook", - сказано в сообщении.

Ссылки на аккаунты руководителей:

Астана - Мұрат Қарымсаков

Алматы - Асхат Оразхан

Шымкент - Дәурен Ерғарин 

Область Абай - Әділхан Сабуров 

Акмолинская область - Арман Рахимов

Актюбинская область – Есқали Саламатов 

Алматинская область – Серік Орымбетов 

Атырауская область - Ерулан Серікқалиев 

Восточно-Казахстанская область - Денис Шакенов 

Жамбылская область - Болат Жылқыбаев 

Область Жетісу - Мақсат Жебегенов 

Западно-Казахстанская область - Нұрлан Қыдырбаев 

Карагандинская область - Мұрат Төлеубаев 

Костанайская область - Бауыржан Ұзынжас 

Кызылординская область - Серікжан Мырзалы 

Мангистауская область - Шамурайт Шаменов 

Павлодарская область - Дархан Құрақбаев 

Северо-Казахстанская область - Сергей Перов 

Туркестанская область – Шаттық Өтеев 

Область Ұлытау - Ернар Баянгазин 

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#антикор #предприниматели
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:54
101
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