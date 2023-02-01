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Контакты руководителей территориальных департаментов опубликовал Антикор
Антикоррупционная служба опубликовала контактные данные руководителей территориальных департаментов, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях оперативного решения проблем предпринимателей, можно обращаться напрямую к руководителям территориальных департаментов Антикоррупционной службы через социальную сеть Facebook", - сказано в сообщении.
Ссылки на аккаунты руководителей:
Астана - Мұрат Қарымсаков
Алматы - Асхат Оразхан
Шымкент - Дәурен Ерғарин
Область Абай - Әділхан Сабуров
Акмолинская область - Арман Рахимов
Актюбинская область – Есқали Саламатов
Алматинская область – Серік Орымбетов
Атырауская область - Ерулан Серікқалиев
Восточно-Казахстанская область - Денис Шакенов
Жамбылская область - Болат Жылқыбаев
Область Жетісу - Мақсат Жебегенов
Западно-Казахстанская область - Нұрлан Қыдырбаев
Карагандинская область - Мұрат Төлеубаев
Костанайская область - Бауыржан Ұзынжас
Кызылординская область - Серікжан Мырзалы
Мангистауская область - Шамурайт Шаменов
Павлодарская область - Дархан Құрақбаев
Северо-Казахстанская область - Сергей Перов
Туркестанская область – Шаттық Өтеев
Область Ұлытау - Ернар Баянгазин
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