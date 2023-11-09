Контракты почти на 100 миллионов долларов подпишут Казахстан и Россия — Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин на прямой связи из Акорды участвуют в ХIX Межрегиональном форуме приграничного сотрудничества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов.

Владимир Путин подчеркнул успешное развитие российско-казахстанских экономических связей. При этом президент России уточнив, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 28,2 миллиарда долларов.

"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, как здесь уже было сказано. Общий объём российских капиталовложений по нашим оценкам – где-то чуть больше 17 миллиардов (долларов). В принципе, это хорошие цифры и хорошие тенденции", — сказал он.

Глава Российской Федерации отметил, что в различных казахстанских регионах действуют порядка шести тысяч деловых структур с российским капиталом. Общая стоимость совместных проектов оценивается в 36,5 миллиарда долларов.

"Развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК – один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономической политики. Собственно, проведение специализированного, посвящённого именно сельскому хозяйству межрегионального форума это и подтверждает. Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница – это 98% импорта, ячмень – столько же, мясо птицы – 80-90%, сахар – до 70%, кисломолочная продукция – 60-70%", — сказал президент России.

Двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22% – до 4 миллиардов долларов, а за первые семь месяцев текущего года прибавил ещё 3%.

По словам, Владимира Путина, Россия намерена и впредь поставлять на казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия – в соответствии с потребностью казахстанской стороны. Глава Российской Федерации отметил, что в партнерстве двух стран межрегиональные связи играют одну из центральных ролей.

"Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все полезные начинания", — заверил он.

В завершение выступления Владимир Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.