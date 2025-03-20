Основам ОСМС и правам пациентов будут обучать в учебных программах столичного медицинского университета, передаёт BaigeNews.kz.

Меморандум подписан между НАО "Фонд социального медицинского страхования" и НАО "Медицинский университет Астана".

Документ направлен на внедрение в образовательный процесс курса по основам функционирования системы обязательного социального медицинского страхования, обучению прав пациентов в ОСМС и воспитанию гражданской ответственности.

Как подчеркнула заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова, подписание меморандума с МУА – это первая образовательная инициатива Фонда, которая открывает новые возможности для подготовки квалифицированных специалистов и внедрения передовых практик в сфере обязательного социального медицинского страхования.

"Знание принципов медицинского страхования помогут будущим врачам быть не только компетентными специалистами в области здравоохранения, но и эффективными участниками системы ОСМС, которая уже сегодня обеспечивает качественную и доступную медицинскую помощь для всех граждан", – сказала Индира Саркенова.

В свою очередь ректор Медицинского университета Астана Анар Турмухамбетова отметила, что данное соглашение стало важным этапом в интеграции системы ОСМС в образовательный процесс.

"Обучение студентов ключевым аспектам ОСМС позволит не только повысить их профессиональную компетентность, но и сформировать ответственное отношение к вопросам медицинского страхования. Мы уверены, что этот проект станет значимым вкладом в подготовку будущих врачей и консультантов в сфере здравоохранения", – заключила Анар Турмухамбетова.

Фонд продолжит расширять сотрудничество с высшими учебными заведениями и образовательными центрами, создавая условия для совершенствования системы ОСМС и повышения уровня подготовки будущих специалистов.