Консультант банка получил срок за срыв спецоперации в Астане
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Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны рассмотрено дело в отношении Б. по факту воспрепятствования осуществления производства досудебного расследования. (ст.407 ч.3 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.
“Установлено, что Б., исполняя свои служебные обязанности по запросу поступившего с досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого.
После позвонил своему знакомому К. и проинформировал о поступившем запросе в отношении родственника К. по уголовному делу”, - говорится в сообщении.
Вследствие действий сотрудника Банка Б. допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу.
“Тем самым Б., используя свое служебное положение, вмешался в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование в форме умышленного информирования, что поставило под угрозу срыв реализации оперативного замысла органов национальной безопасности по уголовному делу”, - отметили в суде.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, сторона защиты просила оправдать его.
Приговором суда Б. признан виновным и осужден к 1 году ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на срок 1 год.