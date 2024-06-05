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Консультант банка получил срок за срыв спецоперации в Астане

Сегодня, 19:42
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: baigenews.kz

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны рассмотрено дело в отношении Б. по факту воспрепятствования осуществления производства досудебного расследования. (ст.407 ч.3 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

“Установлено, что Б., исполняя свои служебные обязанности по запросу поступившего с досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого.

После позвонил своему знакомому К. и проинформировал о поступившем запросе в отношении родственника К. по уголовному делу”, - говорится в сообщении.

Вследствие действий сотрудника Банка Б. допущен срыв специальной операции органов национальной безопасности, направленной на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в столицу.

“Тем самым Б., используя свое служебное положение, вмешался в деятельность лица, осуществляющего досудебное расследование в форме умышленного информирования, что поставило под угрозу срыв реализации оперативного замысла органов национальной безопасности по уголовному делу”, - отметили в суде.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, сторона защиты просила оправдать его.                               

Приговором суда Б. признан виновным и осужден к 1 году ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на срок 1 год.   

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