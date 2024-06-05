Консультант банка получил срок за срыв спецоперации в Астане

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны рассмотрено дело в отношении Б. по факту воспрепятствования осуществления производства досудебного расследования. (ст.407 ч.3 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

“Установлено, что Б., исполняя свои служебные обязанности по запросу поступившего с досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого.

После позвонил своему знакомому К. и проинформировал о поступившем запросе в отношении родственника К. по уголовному делу”, - говорится в сообщении.