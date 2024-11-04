  • 4 Ноября, 17:28
  • BAIGENEWS

Конструкции торгового дома рухнули на автобусы в Семее

Сегодня, 16:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП области Абай Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
223
Фото: ДП области Абай

Металлоконструкция торгового дома "Акшын" упала на автобусы у автовокзала в Семее. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Вызов на канал "102" поступил в 12:15. В результате происшествия повреждены два автобуса.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадавших среди граждан нет, однако автопарку причинён материальный ущерб", - уточнили в полиции.

Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники ДЧС.

Самое читаемое

Наверх