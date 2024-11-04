Конструкции торгового дома рухнули на автобусы в Семее
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
223Фото: ДП области Абай
Металлоконструкция торгового дома "Акшын" упала на автобусы у автовокзала в Семее. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Вызов на канал "102" поступил в 12:15. В результате происшествия повреждены два автобуса.
"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадавших среди граждан нет, однако автопарку причинён материальный ущерб", - уточнили в полиции.
Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники ДЧС.
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