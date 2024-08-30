Конституция определяет конкурентное развитие государства — эксперты

День Конституции – важное событие для каждого гражданина Казахстана, символизирующее основные принципы правопорядка, справедливости и демократии. В этом году мы отмечаем 29-ю годовщину принятия основного закона. Важным этапом стал референдум 2022 года, который преобразил нашу Конституцию и определил новый вектор развития страны. Об основных изменениях и их последствиях корреспонденту BaigeNews.kz рассказали казахстанские эксперты.

30 августа 1995 года стал знаковым днём в истории независимого Казахстана — именно в этот день была принята Конституция страны. Этот фундаментальный закон закрепил основы государственности, определив политический курс Казахстана на многие годы вперёд. Конституция не только зафиксировала основные принципы устройства государства, но и заложила основы правового государства, гарантировав верховенство закона и защиту прав человека.

Интеграция в мировое сообщество

Эксперт Игститута общественной политики Жансая Нуралиева считает, что верховенство закона является одним из основных принципов, на которых строится государственная система Казахстана. Это означает, что все государственные органы, должностные лица и граждане обязаны подчиняться закону, что создаёт атмосферу стабильности и справедливости. Конституция провозглашает, что законы должны соответствовать её нормам, а права и свободы человека имеют приоритет над любыми другими ценностями.

"Этот принцип не только отвечает за защиту прав граждан, но и создаёт равные условия для всех. Государство обязано обеспечивать права и свободы, гарантированные Конституцией, что требует наличия эффективной судебной системы, способной справедливо рассматривать споры и защищать права людей. Реализация верховенства закона является одной из важнейших задач как государства, так и общества в целом", — сказала эксперт.

По её словам, Конституция Республики Казахстан сыграла ключевую роль в процессе интеграции страны в мировое сообщество. Заложенные в ней принципы открытости, сотрудничества и уважения к международному праву формируют базу внешней политики Казахстана. Благодаря этому республика смогла занять достойное место на международной арене, установив взаимовыгодные отношения с другими государствами и международными организациями.

Используя принципы, закреплённые в Конституции, Казахстан активно участвует в различных международных форумах и инициативах, включая вопросы безопасности, устойчивого развития и защиты прав человека. Конституция также служит основой для внутренней политики страны, направленной на улучшение жизни граждан и развитие демократических институтов.

Новая политическая конфигурация

Как отметил Азамат Байгалиев, директор Института Евразийской интеграции, Конституция нашей страны приобрела современный вид благодаря поправкам, инициированным Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он подчеркнул, что изменения важны не только для политической структуры, но и для социальной жизни казахстанцев.

"Конституция нашей страны приобрела современный вид два года назад, после референдума о принятии поправок. Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал внесение важнейших изменений в треть статей Основного закона и тем самым определил конфигурацию нового политического и правового поля страны", — сказал эксперт.

Он отметил, что модернизация Конституции не была направлена на усиление какой-либо ветви власти или конкретных персон. Наоборот, Основной закон был гармонизирован, приведен к высоким международным стандартам и перенаправлен в демократическое русло.

Благодаря этим фундаментальным изменениям, по словам Байгалиева, форма правления в нашей стране сменилась с суперпрезидентской на президентскую. Модернизировалась выборная система и усилился Парламент, который получил возможность оказывать значительное влияние на Правительство. Усовершенствовался механизм защиты прав граждан, включая создание Конституционного суда и расширение полномочий института омбудсмена. Обрели гораздо большую самостоятельность региональные государственные структуры, в первую очередь – районные акиматы и маслихаты всех уровней.

Одним из самых значимых нововведений стало введение однократного семилетнего срока для президента.

"Это следствие системного и решительного взгляда главы государства на то, как должна развиваться наша страна — а именно в сугубо демократическом, правовом и конкурентном русле", — подчеркнул эксперт.

Это изменение не только улучшает политическую конкурентоспособность, но и позволяет избежать рисков, связанных с долгосрочным нахождением одного лица у власти.