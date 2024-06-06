Конституция Казахстана впервые издана на алфавите Брайля

В Казахстане презентовали впервые изданную шрифтом Брайля Конституцию Республики Казахстан на государственном и русском языках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Конституционный Суд РК.

Проект Конституционного Суда Республики Казахстан по переводу текста Основного закона Казахстана на шрифт Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт) для граждан, имеющих серьезные нарушения со зрением или слепоту, поддержан Офисом программ ОБСЕ в Астане и Министерством культуры и информации.

Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова отметила, что создание доступной среды составляет основу конституционных гарантий равенства всех перед законом и доступа к правосудию.

"Политика "Справедливый Казахстан" подтверждает приверженность государства обеспечению прав и свобод человека и недискриминации. Конституционный Суд продолжит продвигать принцип равенства, достоинства и справедливости для каждого согласно Конституции Казахстана и Всеобщей декларации прав человека. Издание текста Конституции со шрифтом Брайля – это наш совместный вклад в продвижение данной политики", - отметила Азимова.

В свою очередь, Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт подчеркнул, что издание текста Конституции Казахстана шрифтом Брайля демонстрирует приверженность казахстанского органа конституционного контроля правозащитным ценностям и инклюзивному подходу к обеспечению равного доступа к информации.

Выпущенные издания текста Конституции со шрифтом Брайля будут переданы 56 учреждениям, включая республиканские и региональные библиотеки, обучающие центры и специализированные школы.

По данным Всемирной организации здравоохранения в Казахстане проживает 160 тысяч людей с нарушением зрения. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 85 тыс. незрячих людей, более 4 000 слабовидящие дети, из которых около 350 – незрячих.