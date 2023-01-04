Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев

"Полагаю, что данный состав судей способен успешно выполнить стоящие перед ними задачи огромной государственной важности и оправдать ожидания общества и граждан. В состав Конституционного Суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. В итоге получился хороший сплав теории и практики. Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова долгое время работала в органах юстиции, занималась вопросами защиты прав человека, представляла интересы государства на международной арене. Этот опыт будет ей весьма полезен на новом поприще. Проделан большой объем работы по разработке нормативной базы и принципов деятельности Конституционного Суда. Теперь, возможно, понадобится усовершенствовать эту базу по мере необходимости в ходе деятельности Конституционного Суда. В целом, созданы все условия для того, чтобы вновь созданный институт мог обеспечить верховенство Основного закона на всей территории страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.