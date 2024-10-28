Конституционный Суд РК проверит конституционность нормы об ограничении права на судебную защиту

По итогам предварительного рассмотрения Конституционный Суд принял в производство обращение гражданина о проверке статьи 914 Гражданского кодекса (Особенная часть). Конституционный Суд проверит конституционность нормы об ограничении права на судебную защиту по искам, связанным с организацией азартных игр и пари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данной норме требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией, проведением игр или пари, основанных на риске (азартных игр и пари), или с участием в них, при соблюдении организатором игорного бизнеса условий проведения азартных игр и (или) пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований, вытекающих из отношений, указанных в статье 913 настоящего Кодекса.

Информация о ходе и итогах проверки на соответствие Конституции будет опубликована на официальном сайте Конституционного Суда.