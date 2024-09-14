Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже

Конституционный Суд РК рассмотрел заявление казахстанки и рекомендовал правительству страны совершенствовать закон об арбитраже, чтобы добиться четкости и ясности формулировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

Конституционный Суд проверил на соответствие Конституции пункт 3 статьи 52 Закона "Об арбитраже", согласно которому при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения, отказа в выдаче исполнительного листа суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу.