Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже
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Конституционный Суд РК рассмотрел заявление казахстанки и рекомендовал правительству страны совершенствовать закон об арбитраже, чтобы добиться четкости и ясности формулировок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.
Конституционный Суд проверил на соответствие Конституции пункт 3 статьи 52 Закона "Об арбитраже", согласно которому при рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения, отказа в выдаче исполнительного листа суд не вправе пересматривать решение арбитража по существу.
"Суд признал указанную норму соответствующей Конституции. Вместе с тем он выявил несоблюдение требований к правовым актам в отношении юридической точности и предсказуемости правовых последствий. В своем итоговом решении орган конституционного контроля отметил, что нормы законов должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, исключающих возможность их произвольной интерпретации, в связи с чем рекомендовал Правительству рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства об арбитраже с целью обеспечения правовой определенности и ясности", — говорится в сообщении.