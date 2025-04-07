Конституционный суд начал рассматривать обращение судебной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда, которое касается соответствия Основному закону некоторых пунктов Социального кодекса и Правил по назначению и перерасчёту государственной базовой пенсионной выплаты, а также пенсионных выплат по возрасту, передаёт BaigeNews.kz.

Суть обращения заключается в том, что авторы считают эти правила несправедливыми по отношению к гражданам, которые уехали на постоянное место жительства за границу. Они утверждают, что эти граждане, как и те, кто продолжает жить в Казахстане, выполняли все свои обязательства перед государством, работая и оплачивая налоги, и поэтому должны иметь равные права на получение пенсии.