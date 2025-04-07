Конституционный суд рассмотрит спор о пенсионных выплатах для выехавших за границу граждан
Некоторые граждане считают правила несправедливыми.
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Конституционный суд начал рассматривать обращение судебной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда, которое касается соответствия Основному закону некоторых пунктов Социального кодекса и Правил по назначению и перерасчёту государственной базовой пенсионной выплаты, а также пенсионных выплат по возрасту, передаёт BaigeNews.kz.
Суть обращения заключается в том, что авторы считают эти правила несправедливыми по отношению к гражданам, которые уехали на постоянное место жительства за границу. Они утверждают, что эти граждане, как и те, кто продолжает жить в Казахстане, выполняли все свои обязательства перед государством, работая и оплачивая налоги, и поэтому должны иметь равные права на получение пенсии.
"Конституционный Суд по результатам предварительного изучения принял к производству обращение судебной коллегии по административным делам Восточно-Казахстанского областного суда о рассмотрении на соответствие Конституции пункта 1 статьи 196, пункта 2 статьи 202, подпункта 2) пункта 3 статьи 204 Социального кодекса и части пятой пункта 5 Правил исчисления (определения) размеров, назначения, осуществления, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту (Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения РК от 22.06.2023г. № 232)", - сказано в официальном сообщении.