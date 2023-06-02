Конституционный суд признал неконституционным одно из требований при усыновлении ребенка

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Конституционный Суд признал неконституционным требование прилагать к заявлению в суд результаты молекулярно-генетической экспертизы при усыновлении ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

КС признает, что правовая позиция Верховного Суда, признающая молекулярно-биологическую экспертизу одним из необходимых доказательств отцовства при рассмотрении судами дел об усыновлении детей родственниками, содействует укреплению доказательной базы судебных решений и защищает права ребенка, что является важной для рассмотрения соответствующей категории дел.

Кроме того, императивные требования о приложении заключения молекулярно-генетической экспертизы к заявлению в суд об усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, и возврате заявления при несоблюдении данного правила не соответствуют п.2 ст.13 Конституции.

Отсутствие такой экспертизы в прилагаемых к заявлению материалах не лишает суд права назначить ее в ходе судебного разбирательства в целях защиты прав ребенка и получения доказательства, с научной достоверностью подтверждающего происхождение ребенка от конкретного лица.

Отметим, нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории нашей страны, окончательным и обжалованию не подлежит.