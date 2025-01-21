Конституционный суд проверил на соответствие Основному закону некоторые статьи Закона РК "О порядке организации и проведения мирных собраний", передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для проверки стало обращение об отказе акимата Астаны в проведении мирного собрания в заявленные организатором место и время.

По мнению заявителя, положения закона позволяют местным исполнительным органам произвольно отказывать в проведении мирного собрания без внесения альтернативного предложения о месте или времени, что нарушает принцип соразмерности отказа и степень возможной угрозы.

В Конституционном суде отметили, что право на мирные собрания не является абсолютным и может быть законодательно обусловлено в целях, указанных в Конституции.

"В каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учётом целей, актуальности, общественной значимости и масштабов мероприятий, а также иных объективных факторов. Информация о занятости специализированных мест, размещаемая на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, должна давать гражданам чёткое представление как минимум о планируемых мероприятиях, месте и дате их проведения, времени их начала и окончания, предполагаемом количестве участников. Решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано, что прямо предусмотрено в Законе", - сообщили в суде.

В итоге, Конституционный суд по итогам проверки признал подпункты 2) и 3) части первой пункта 1 статьи 11 Закона соответствующими Конституции. В отношении подпункта 10) пункта 1 статьи 14 Закона Конституционный суд дал уточняющее истолкование, согласно которому внесение предложения местным исполнительным органом об изменении места и (или) времени мирного собрания до принятия решения об отказе является обязательным.